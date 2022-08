Casemiro se despede do Real Madrid com homenagens: ‘História incrível’

Da Redação 22/08/2022 - 9:29 Compartilhe

Anunciado como novo reforço do Manchester United, o brasileiro Casemiro foi homenageado pelo Real Madrid na manhã desta segunda-feira (22). Emocionado, o volante também concedeu uma entrevista coletiva e comentou sobre sua saída do clube espanhol.

“Queria (começa a chorar). Não consigo… Quando minha mulher e eu chegamos aqui, não conhecia ninguém. Chegávamos a um país novo, a um clube em que muita gente não nos conhecia. E construímos aqui a nossa vida. A nossa família. Tinha o sonho de jogar aqui. Foi um sonho muito grande porque aprendi valores desde a base, que é o mais bonito deste clube”, começou o jogador.

“Agradeço aos meus companheiros, sem ele seria impossível. Se joga com 25. Mas tenho que falar de Modric e Kroos. Desfrutei muito do futebol com eles. Agradeço ao clube que me formou como pessoa e jogador. A história vivida é incrível”, acrescentou.

Contratado pelo Real Madrid em 2013, Casemiro passou pelo time B do clube espanhol até ter uma oportunidade no profissional. Em quase 10 anos de história, o volante disputou 336 jogos oficiais, conquistou 18 títulos: cinco Champions League, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas de Espanha e uma Copa do Rei.

“A sensação é de muita felicidade e de dever cumprido. Estou com o dever cumprido de que, quando saí de São Paulo, em janeiro de 2013, disse a mim mesmo que daria tudo para este clube. Isso foi não só no Bernabéu ou em outros estádios, mas no treino. Me doei ao máximo. Durmo tranquilo”, declarou Casemiro.

Ida para o Manchester United

Anunciado como nova contratação dos Red Devils, Casemiro afirmou que sentiu que seu ciclo no Real Madrid havia chegado ao fim.

“Quando se toma uma decisão tão importante na vida, sempre é difícil. Quando acabou a final da Champions, falei com meu empresário de que estava com a sensação de estar terminando o meu ciclo aqui. Me disse para ir de férias e voltar de cabeça tranquila. Voltei e estava com a mesma sensação. A missão está cumprida, a história está feita”, contou.

Casemiro ainda relatou que sua ida para a Inglaterra não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com o desejo de conquistar uma nova liga com um grande clube.

“O que busco são novos objetivos, provar uma liga diferente, uma cultura diferente. Agora tenho que provar no Manchester United. Lá não ganhei nada, tenho que me provar todos os dias”, completou.