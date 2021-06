Casemiro é elogiado na web após expor descontentamento de jogadores da Seleção com Copa América Capitão nesta sexta-feira, o volante do Real Madrid afirmou que "todo mundo sabe" o posicionamento dos jogadores da Seleção Brasileira

A semana da Seleção Brasileira promete ser movimenta após a vitória por 2 a 0 contra o Equador, no Beira-Rio. Diante da polêmica transferência da Copa América para o Brasil, Tite revelou que em breve os jogadores da Seleção Brasileira emitirão um posicionamento. Entretanto, após o duelo desta sexta-feira, o capitão Casemiro expôs, após o jogo, que “está claro para todo mundo” a opinião dos atletas brasileiros.

+ Confira a classificação atualizada das Eliminatórias Sul-Americanas!

Nas redes sociais, o camisa 14 foi enaltecido pelo direcionamento. Os brasileiros elogiaram também a postura de capitão de Casemiro.

– Todos sabem qual é o nosso posicionamento sobre a Copa América no Brasil. Mais claro, impossível. Queremos expressar nossa opinião depois do jogo contra o Paraguai. Não sou eu, não são os jogadores da Europa. São todos os jogadores, com o Tite. – disse Casemiro.

Confira a reação dos brasileiros nas redes.

Que golaço, Casemiro! Que jogaço da nossa Seleção Brasileira. Estamos na mesma torcida: PELA VIDA DO NOSSO POVO! pic.twitter.com/8emWjzE64k — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 5, 2021

Carlos Henrique Casemiro caminha a passos largos pra se tornar um dos jogadores mais respeitados da história da seleção. Uma Copa e esse cara bate na galeria dos picas da seleça. — Edu (@goldorayo) June 5, 2021

Que senhora entrevista do Capitão Casemiro. Sincero, claro e honesto. Se mostrou como líder, não negou absolutamente nada que foi perguntado e assumiu a responsabilidade. Pra variar, fez uma bela partida em campo. CRAQUE. #Trseleção pic.twitter.com/VUuxrx0R6g — Casemiro Análises (@10icarocaldas) June 5, 2021

Simplesmente Casemiro. O capita do povo! — Allan Rodrigues (@oestagiario) June 5, 2021

CASEMIRO VOCÊ É GIGANTE! QUE ORGULHO EU TENHO DE VOCÊ — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) June 5, 2021

