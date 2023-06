Casemiro destaca luta contra racismo e afirma: ‘Copa do Mundo já começou’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 19:25 Compartilhe

Capitão na vitória da seleção brasileira por 4 a 1 sobre Guiné, neste sábado, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, no amistoso de preparação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo, Casemiro destacou a luta contra o racismo, intermediada por Vinícius Júnior e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Foi a primeira vez na história que o Brasil jogou com a camisa preta, justamente para salientar a luta contra o racismo. O jogo foi todo em volta da situação, já que o principal atleta da seleção brasileira hoje, Vinícius Júnior, foi alvo de injúria racial no mesmo estádio, em uma partida entre Real Madrid e Espanyol.

Mas nem tudo funcionou como o esperado. Um amigo do próprio atacante Vinicius Júnior sofreu com racismo de um segurança do estádio, que teria apontado para ele uma banana.

“A luta contra o racismo é muito importante. A CBF tem feito a sua parte. O Vinicius Júnior tem uma voz muito forte, mas todos precisam lutar pela causa”, disse Casemiro.

O camisa 5 ainda disse que a vitória serviu para dar confiança ao trabalho de Ramon Menezes, apesar dos boatos darem conta de que Carlo Ancelotti assumirá o posto em breve. Casemiro salientou também que a Copa do Mundo já começou.

“É um novo ciclo. A Copa do Mundo já começou. Queríamos passar confiança para o Ramon, pois ele é o treinador hoje. É importante vencer, ainda mais por ser um lugar especial para o Vini”, afirmou.

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 16h, para enfrentar Senegal. O duelo será em Lisboa, Portugal.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias