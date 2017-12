Casemiro celebra jogo ‘quase perfeito’ do Real Madrid e exalta trabalho de Zidane

Para o volante Casemiro, o Real Madrid fez uma exibição “quase perfeita” neste sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, que garantiu ao time merengue o título do Mundial de Clubes de Fifa, o sexto da história do clube. O brasileiro afirmou após a partida que o técnico Zinedine Zidane pediu atenção redobrada no duelo em Abu Dabi.

“Estávamos muito seguros atrás, o time estava ordenado, foi um jogo praticamente perfeito e temos que valorizar isso”, disse Casemiro. “Mandamos mais no jogo, o que é um pouco normal, o Grêmio esperou um pouco, mas foi um grande jogo. Zidane me perguntou coisas sobre o Grêmio porque eu conheço alguns jogadores, alguns têm nível de seleção, e sempre tivemos respeito. A atenção foi redobrada porque eles poderiam criar perigo a qualquer momento.”

Casemiro exaltou o trabalho do treinador francês, que fez o time alcançar seu oitavo troféu desde que assumiu o comando técnico da equipe. Para o volante, o segredo de Zidane é conhecer muito bem o Real Madrid. “Ele sempre foi meu ídolo e trabalhar com ele é um prazer. É um cara que conhece o vestiário, jogou e sabe bem o que acontece nos vestiários. Para ele, é mais fácil saber tudo o que acontece na equipe.”

O brasileiro disse que a equipe deve comemorar o título, mas que não vai tirar o foco do duelo do próximo sábado, quando o Real enfrenta o Barcelona no clássico válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, em que a equipe merengue está na quarta posição, a oito pontos dos rivais, que lideram o torneio.

“Sabemos que se não ganharmos títulos aqui, somos cobrados. Acabamos de ganhar um título importante, mas já estamos pensando no clássico do fim de semana. A Liga também é nosso objetivo. É difícil ganhar títulos e temos que comemorar, mas também temos que pensar jogo a jogo.”