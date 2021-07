Caseiro que ajudou nas buscas por Lázaro busca emprego: ‘Vivendo de doação’

O caseiro Alain Reis de Santana, de 33 anos, que ajudou a força-tarefa nas buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa, está à procura de um emprego. O homem chegou a ser preso suspeito de ajudar a esconder o serial killer, mas nada foi comprovado e ele foi solto.

“Estou vivendo de doações. Quero arrumar um emprego para continuar minha vida e sustentar minha família. Estou aceitando toda oferta”, disse Alain.

Além de ser casado, Santana tem seis filhos, com idades entre 1 e 12 anos. Ele morava com a família em Águas Lindas de Goiás, mas recebeu a oferta de trabalhar como caseiro na fazenda de Elmi Caetano Evangelista, em Girassol. Segundo o G1, ele estava trabalhando no local há 21 dias, quando a força-tarefa foi até a propriedade e o prendeu junto com o fazendeiro.

De acordo com Alain, ele chegou a ver o criminoso na propriedade e até falou com o patrão, que negou o fato. Ao ser levado para a delegacia, Santana afirmou que não fez nenhuma denúncia à polícia pois chegou a ser ameaçado por Lázaro caso ele contasse para alguém o que tinha visto.

Até o momento, Elmi continua preso e foi denunciado pelo Ministério Público por favorecimento e posse ilegal de arma de fogo. “Eu vim trabalhar inocente na fazenda. O Elmi me deu casa para ficar, nunca imaginava uma situação dessas”, desabafou Alain. Com a prisão do patrão, o homem está sem emprego e teme continuar na região.

“Se eu puder, eu queria sair de Girassol. Tem muita gente me ajudando, mas tenho medo do que outras pessoas podem falar ou fazer por acharem que eu estava ajudando o Lázaro”, revelou.

“É difícil não lembrar mais dessa história do Lázaro, mas quero seguir em frente. Tenho experiência como caseiro e trabalhando em lava-jato também. Aceito emprego em qualquer lugar”, concluiu.

