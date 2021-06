Caseiro de fazenda onde Lázaro se escondeu revela ameaça: ‘Vou pegar tu e tua família’

As buscas pelo fugitivo Lázaro Barbosa chegam nesta segunda-feira (28) no 20º dia em Goiás. Na semana passada, as autoridades prenderam o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, ex-patrão da mãe do assassino, que teria ajudado a esconder o criminoso na chácara dele.

Em depoimento à polícia, o fazendeiro negou as acusações. No entanto, o caseiro Alain Reis de Santana, que também foi preso, confirmou tudo. De acordo com o funcionário da fazenda, Lázaro dormiu no local por mais de cinco noites.

Ainda conforme o caseiro, o bandido estava com uma espingarda e um telefone celular. Lázaro também almoçava e jantava diariamente na fazenda com o consentimento de Elmi. No sábado (26), Alain foi solto pela Justiça.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o caseiro contou que teve medo de falar a verdade quando a polícia esteve na propriedade fazendo patrulha nos dias anteriores. “Ele [Lázaro] falou: ‘ó, se você falar para alguém ou pelo menos desconfiar que tu tá falando para alguém que eu tô aqui atrás, eu vou pegar tu e tua família'”.

Histórico de Lázaro Barbosa

Há 20 dias, mais de 200 policiais participam das buscas pelo serial killer. As ações são comandadas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), com a ajuda de equipes do DF e das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

O homem que a polícia persegue é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia, no último dia 9. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado no dia 12 de junho à beira de um córrego.

Lázaro também é investigado como suspeito da morte de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 5. Durante a fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e o abandonou na BR-070, fez uma família refém e trocou tiros com a polícia.

Veja também