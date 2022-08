‘Cascudo’ na Libertadores, Flamengo tem trunfo para duelo com o Corinthians em Itaquera Flamengo defende a segunda maior série invicta como visitante na história da competição, com 12 jogos. Última derrota foi para o Independiente Del Valle, em 2020







Em um duelo difícil contra o Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores, o Flamengo conta a favor um histórico importante para acreditar que não sairá derrotado na Neo Química Arena. O clube carioca está há 12 jogos sem perder como visitante na competição e defende a segunda maior série invicta da história.

A última derrota do Flamengo como visitante na Libertadores foi há quase dois anos, em setembro de 2020. Na ocasião, o clube vivia um surto de Covid-19 e sofreu a goleada de 5 a 0 para o Independiente del Valle, no Equador, pela fase de grupos.

Desde então, foram 12 partidas na condição de visitante e nenhuma derrota, com nove vitórias e três empates. Essa é a maior sequência invicta do Flamengo e a segunda maior no geral da Libertadores, empatado com o River Plate (2018-2019) e apenas atrás da série atual do Palmeiras (19 jogos).

Vale lembrar que nessa sequência do Flamengo não foi computada a final da Libertadores de 2021, que foi disputada em campo neutro.

Série atual do Fla como visitante na Libertadores:



22/09/20 – Barcelona SC 1 x 2 Flamengo (Fase de Grupos)

24/11/20 – Racing 1×1 Flamengo (Oitavas)

20/04/21 – Vélez Sarsfield 2×3 Flamengo (Fase de Grupos)

​04/05/21 – LDU 2×3 Flamengo (Fase de Grupos)

11/05/21 – Unión La Calera 2×2 Flamengo (Fase de Grupos)

​14/07/21 – Defensa y Justicia 0x1 Flamengo (Oitavas)

​11/08/21 – Olimpia 1×4 Flamengo (Quartas)

29/09/21 – Barcelona SC 0x2 Flamengo (Semifinal)

​05/04/22 – Sporting Cristal 0x2 Flamengo (Fase de Grupos)

28/04/22 – Universidad Católica 2 x 3 Flamengo (Fase de Grupos)

04/05/22 – Talleres 2 x 2 Flamengo (Fase de Grupos)

29/06/22 – Tolima 0 x 1 Flamengo (Oitavas)

Números do Flamengo como visitante na Libertadores:



– 76 jogos

– 32 vitórias

– 18 empates

– 26 derrotas

– 103 gols marcados

– 97 gols sofridos

