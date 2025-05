Casas de apostas mantêm Parolin como favorito antes de conclave

VATICANO, 2 MAI (ANSA) – Faltando cinco dias para o início do conclave, o secretário de Estado do Vaticano, o italiano Pietro Parolin, continua sendo o favorito das casas de apostas internacionais para suceder o falecido papa Francisco como líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.

Segundo a Agipronews, o italiano é o mais cotado para virar pontífice pelos analistas de apostas britânicos e ocupa o primeiro lugar com folga. Porém, o nome do cardeal francês Jean-Marc Aveline, considerado o “protegido” de Jorge Bergoglio e, como ele, um outsider, está ganhando mais força nas últimas horas. Ao todo, ele soma 33 pontos.

Já o presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), Matteo Zuppi, o enviado do Papa à Ucrânia, e o ganês Peter Turkson, viram suas chances diminuírem.

Ainda de acordo com a publicação, Turkson, potencialmente o primeiro Papa negro da história, caiu de 7 para 5 na casa “William Hill”, seguido por Zuppi, que foi de 9 para 6,50, e pelo patriarca Latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, agora com 7,50, em comparação com os 11 do início desta semana.

O conclave que elegerá o novo Santo Padre terá início no dia 7 de maio, na Capela Sistina, no Vaticano. (ANSA).