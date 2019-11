Casas de apostas apontam Flamengo como favorito na final da Copa Libertadores

O Flamengo é favorito para a final da Copa Libertadores diante do River Plate, neste sábado, em Lima, no Peru, de acordo com as cinco principais casas de apostas presentes no mercado sul-americano. O clube brasileiro mantém a vantagem sobre o atual campeão da América nos palpites dos sites Sportsbet.io, 188bet, Bodog, BET365 e Sportingbet.

As apostas on-line representam um negócio relativamente novo no Brasil. As casas especializadas foram autorizadas no país em dezembro de 2018 com a Lei 13.756/2018. Ainda está pendente a regulamentação do setor, ou seja, o Ministério da Economia precisa determinar as regras para que as apostas sejam definitivamente liberadas. O prazo para a regulamentação é de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

À espera da regulamentação definitiva, empresas estrangeiras de apostas se tornaram patrocinadoras importantes no futebol brasileiro. Hoje, 11 times da Série A do Campeonato Brasileiro já fecharam algum acordo com o setor de apostas. São eles: São Paulo, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Santos e Vasco.

Patrocinadora do Flamengo com um contrato de R$ 20 milhões por dois anos e meio, a casa Sportsbet.io decidiu oferecer um prêmio inédito para cada apostador em caso de título da Libertadores. O site vai pagar 11 vezes o valor investido no palpite a favor do time rubro-negro – o teto da aposta é R$ 10 por pessoa. Isso significa que, para cada real investido, a empresa vai pagar R$ 11. Na média de casas de apostas esportivas, a cotação para cada real apostado é de R$ 1,70 de retorno com o eventual título do Flamengo. A vitória do River Plate paga R$ 2,30.

A ação, aberta a todos os torcedores, inverte a lógica do mercado que oferece uma premiação menor quanto maior o favoritismo da equipe. “Esse contato com a torcida do Flamengo, de propor novas experiências e criar conteúdos para o torcedor, tem sido algo enriquecedor. A torcida é enorme e apaixonada, então conseguimos sentir um retorno quase que imediato”, disse Justin Le Brocque, diretor de Marketing do Sportsbet.io.

Na quarta-feira, torcedores lotaram a porta do CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, e também as imediações do Aeroporto Internacional do Galeão, no embarque da equipe para Lima. Nesta sexta, os dois times treinam na capital peruana. O Flamengo enfrenta o River Plate na decisão da Libertadores neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no estádio Monumental.