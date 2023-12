Casas Bahia volta para a carteira na 2ª prévia do Ibovespa e Cteep é mantida, mostra B3

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 10:21 Para compartilhar:

A B3 divulgou nesta segunda-feira, 18, a segunda prévia da carteira teórica do Índice Bovespa válida para o período entre janeiro e abril de 2024, a qual inclui Cteep e não exclui nenhuma ação. O papel da empresa de energia entra com peso de 0,417%.

Na primeira versão da prévia, Casas Bahia havia sido excluída. Contudo, após a empresa realizar grupamento de ações com a finalidade de permanecer no índice, com as ações sendo negociadas grupadas desde sexta-feira, 15, a varejista voltou a compor o Ibovespa nesta segunda prévia.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (14,152%), Petrobras PN (7,205%), Itaú Unibanco PN (7,005%), Petrobras ON (4,100%) e Bradesco PN (3,996%).

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

Veja a carteira na íntegra:

2 Previa do IBOVESPA com o PREGAO de 15/12/2023 para JANEIRO a ABRIL de 2024 COD. ACAO TIPO QTDE. TEORICA PART. % RRRP3 3R PETROLEUM ON NM 235.651.666 0,276 ALOS3 ALLOS ON NM 532.616.595 0,636 ALPA4 ALPARGATAS PN N1 176.733.968 0,070 ABEV3 AMBEV S/A ON 4.394.245.879 2,834 ARZZ3 AREZZO CO ON NM 62.305.891 0,182 ASAI3 ASSAI ON NM 1.349.217.892 0,774 AZUL4 AZUL PN N2 327.593.725 0,232 B3SA3 B3 ON NM 5.694.552.584 3,723 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.750.768 0,960

BBDC3 BRADESCO ON N1 1.500.728.902 1,036 BBDC4 BRADESCO PN N1 5.146.576.868 3,996 BRAP4 BRADESPAR PN N1 251.003.438 0,273 BBAS3 BRASIL ON EJ NM 1.420.949.112 3,458 BRKM5 BRASKEM PNA N1 265.505.555 0,206 BRFS3 BRF SA ON NM 1.677.525.446 1,016 BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 1.150.645.866 1,871 CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 533.990.587 0,276 BHIA3 CASAS BAHIA ON EG NM 94.463.137 0,047 CCRO3 CCR SA ON NM 995.335.937 0,630 CMIG4 CEMIG PN N1 1.437.415.777 0,727 CIEL3 CIELO ON NM 1.095.462.329 0,221

COGN3 COGNA ON ON NM 1.814.920.980 0,281 CPLE6 COPEL PNB N2 1.679.335.290 0,743 CSAN3 COSAN ON NM 1.168.097.881 0,959 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187.732.538 0,316 CMIN3 CSNMINERACAO ON N2 1.110.559.345 0,354 CVCB3 CVC BRASIL ON NM 525.582.771 0,089 CYRE3 CYRELA REALT ON ED NM 265.784.616 0,279 DXCO3 DEXCO ON NM 303.055.637 0,107 ELET3 ELETROBRAS ON N1 1.980.568.384 3,600 ELET6 ELETROBRAS PNB N1 268.544.014 0,540 EMBR3 EMBRAER ON NM 734.632.705 0,781 ENGI11 ENERGISA UNT N2 290.386.402 0,653 ENEV3 ENEVA ON NM 1.579.130.168 0,930 EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 255.236.961 0,510 EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1.095.587.251 1,674 EZTC3 EZTEC ON NM 91.514.307 0,076 FLRY3 FLEURY ON EJ NM 345.269.967 0,282 GGBR4 GERDAU PN N1 1.118.525.506 1,158 GOAU4 GERDAU MET PN N1 660.411.219 0,308 GOLL4 GOL PN N2 198.184.909 0,077 NTCO3 GRUPO NATURA ON NM 846.229.968 0,600 SOMA3 GRUPO SOMA ON NM 496.029.967 0,149 HAPV3 HAPVIDA ON NM 4.324.011.467 0,844 HYPE3 HYPERA ON NM 409.490.388 0,638 IGTI11 IGUATEMI S.A UNT N1 217.622.138 0,239 IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 81.838.843 0,173 ITSA4 ITAUSA PN N1 5.312.106.853 2,400 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EJ N1 4.801.593.832 7,005 JBSS3 JBS ON NM 1.134.986.472 1,200 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 706.747.385 0,679 RENT3 LOCALIZA ON NM 846.394.333 2,416 LWSA3 LOCAWEB ON NM 393.173.139 0,103 LREN3 LOJAS RENNER ON NM 951.329.770 0,733 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 2.867.627.068 0,282 MRFG3 MARFRIG ON NM 331.799.687 0,135 BEEF3 MINERVA ON NM 261.036.182 0,084 MRVE3 MRV ON NM 376.187.582 0,181 MULT3 MULTIPLAN ON N2 268.505.432 0,346 PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 159.430.826 0,028 PETR3 PETROBRAS ON N2 2.484.555.225 4,100 PETR4 PETROBRAS PN N2 4.566.445.852 7,205 RECV3 PETRORECSA ON NM 275.005.663 0,248 PRIO3 PETRORIO ON ED NM 800.010.734 1,649 PETZ3 PETZ ON NM 309.729.428 0,054 RADL3 RAIADROGASIL ON EJ NM 1.275.798.515 1,676 RAIZ4 RAIZEN PN N2 1.193.671.389 0,198 RDOR3 REDE D OR ON NM 1.168.230.366 1,459 RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.218.352.541 1,239 SBSP3 SABESP ON NM 340.001.799 1,078 SANB11 SANTANDER BR UNT 342.918.449 0,480 SMTO3 SAO MARTINHO ON NM 142.377.330 0,181 CSNA3 SID NACIONAL ON 600.865.451 0,482 SLCE3 SLC AGRICOLA ON EB NM 195.760.962 0,165 SUZB3 SUZANO S.A. ON EJ NM 683.452.836 1,603 TAEE11 TAESA UNT N2 218.568.234 0,362 VIVT3 TELEF BRASIL ON 423.091.712 1,011 TIMS3 TIM ON NM 807.896.814 0,652 TOTS3 TOTVS ON NM 514.122.351 0,777 TRPL4 TRAN PAULIST PN EJ N1 395.801.044 0,417 UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.086.411.192 1,230 USIM5 USIMINAS PNA N1 515.117.391 0,202 VALE3 VALE ON NM 4.298.845.141 14,152 VAMO3 VAMOS ON NM 421.383.330 0,186 VBBR3 VIBRA ON NM 1.114.412.532 1,092 WEGE3 WEG ON EJ NM 1.481.593.024 2,375 YDUQ3 YDUQS PART ON NM 289.347.914 0,291 QUANTIDADE TEORICA TOTAL 96.637.241.324 100,000 VALOR DO REDUTOR 17.231.031,89775239 PREGAO BASE: 15/12/2023

