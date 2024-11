Casas Bahia tem prejuízo líquido de R$ 369 mi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 21:03 Para compartilhar:

A Casas Bahia reportou prejuízo líquido de R$ 369 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma melhora de 55,9% em relação ao prejuízo apresentado no mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado ficou em R$ 491 milhões, revertendo o resultado negativo de R$ 66 milhões um ano antes. Já a receita líquida foi de R$ 6,399 bilhões no período, queda de 2,9% frente ao terceiro trimestre de 2023.

A companhia explica que a diminuição do prejuízo se deu em função do início da retomada de crescimento do canal de lojas físicas e uma “melhora gradual da rentabilidade da companhia, apesar do mercado desafiador e do recuo das vendas”.

Em relação ao Ebitda ajustado, a margem de 7,7% foi superior em 8,7 pontos porcentuais (p.p.) ao apresentado um ano antes, com melhora sequencial de 0,7 p.p. sobre os três meses anteriores o período. “A margem do trimestre é a maior em 18 meses e caminha para gradual contínuo crescimento com a perspectiva de melhora de crescimento dos canais de venda já observado no quarto trimestre de 2024”, diz a companhia.

A receita bruta de mercadorias, apesar da retomada de crescimento nas lojas físicas, ainda apresentou desempenho pressionado principalmente pelo recuo das vendas digitais de estoque próprio, com queda de 2,8%. Nas lojas físicas o avanço foi de 4,6%, sendo 6,5% no conceito mesmas lojas (que considera os pontos de venda que estavam abertos um ano antes e seguem abertos agora, expurgando efeitos de expansão ou fechamento de lojas).