Casares, sobre fala de Abel Ferreira: ‘Mais importante que saber ganhar é saber perder’ Presidente do São Paulo 'retrucou' declaração do técnico do Palmeiras. Para o português o Tricolor não jogou melhor que o Palmeiras no Morumbi

O presidente do São Paulo, Julio Casares, comentou nesta segunda-feira (24) a declaração do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O português afirmou que o Tricolor não jogou melhor que o Alviverde no Morumbi, na derrota por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista.

Casares afirmou que ‘é importante saber perder’, e fez questão de elogiar a postura do presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, que o cumprimentou depois da decisão do estadual.

– Eu acompanhei por cima… O Maurício Galiotte me deu um abraço, reconheceu nossa vitória. Eu saúdo ele, isso pra mim vale mais. Não entro na polêmica, achei estranho o que foi dito, deve ser coisa de quem perdeu o título, mas fica o gesto do Galiotte. Quem acompanhou, sabe que fomos superiores. o Abel é um grande técnico, já venceu, e falou de cabeça quente. Mais importante que saber ganhar é saber perder – afirmou Casares em entrevista à ‘ESPN Brasil’.

Entenda a polêmica

No último domingo, após a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira disse que não considerou o Tricolor melhor na partida e comentou sobre a ‘sorte’ no lance do primeiro gol, marcado pelo volante Luan.

– Nosso adversário não foi melhor do que nós em nada. Não criou mais oportunidades do que nós, não transitou mais do que nós, não teve ataque posicional melhor do que nós. O adversário não foi melhor do que nós, a não ser na eficácia e na sorte que teve no primeiro gol – afirmou o português.

