Casares antecipa acerto do São Paulo com lateral Enzo Díaz, do River Plate

O presidente Julio Casares entregou nas redes sociais o novo reforço do São Paulo. O mandatário fez uma publicação ao lado do lateral Enzo Díaz, que chegará por empréstimo, junto ao River Plate, da Argentina, até o final da temporada, com opção de compra após o vínculo.

“Já com Enzo Díaz. 15 (minutos) para embarcarmos para os Estados Unidos/Flórida. Mais um atleta incorporando-se ao elenco. Seguimos”, afirmou Casares, que está a caminho de Orlando, onde o São Paulo está realizando a pré-temporada.

O lateral, que chega para suprir a carência pelo lado direito da equipe de Luis Zubeldía, é o segundo reforço confirmado pelo São Paulo, que contratou o meia Oscar. O também ala Wendell, do Porto, assinou um pré-contrato com o São Paulo, mas só cse apresentará em junho. O clube tenta antecipar a chegada do atleta.

Enzo Díaz tem 29 anos e terá sua primeira experiência longe do futebol argentino. Ele começou a carreira no Agropecuário, e passou por Talleres e River Plate, onde esteve nas últimas duas temporadas.

O São Paulo espera ainda anunciar mais reforços visando o Paulistão. A estreia acontecerá no dia 20 de janeiro, às 20h, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto.