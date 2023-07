Casamento dos sonhos

Elba Kriss - Editora 3i Elba Kriss - Editora 3 https://istoe.com.br/autor/elba-kriss-editora-3/ 05/07/2023 - 9:31 Compartilhe

Viajar para um lugar deslumbrante para ter um casamento memorável não é mais um sonho distante para a classe média. A tendência do “destination wedding” — casamento fora da cidade, em tradução livre — cresce entre quem está prestes a subir ao altar.

Com organização e assessoria adequada, uma cerimônia pode custar a partir de R$ 60 mil para Punta Cana, na República Dominicana, ou Cancún, no México, por exemplo.

É o que apontam Henrico Carlo e Leandro Sant’ana, sócios na Cheers Travel, empresa pioneira em uniões no Caribe. “Os noivos conseguem fazer algo legal e exclusivo nessa faixa, o que não seria possível no Brasil”, diz Carlo. “E para 40 convidados”, completa Sant’ana.

Esse é um mercado que movimenta a economia cada vez mais. Só os brasileiros gastam R$ 44 mil, em média, com uma celebração exemplar. Segundo pesquisa Global We-dding Report 2023, o Brasil aparece em 10º lugar entre as nações que mais desembolsam com um enlace. A primeira posição é ocupada pelos Estados Unidos, com R$ 147 mil.

“Os casais buscam uma experiência intimista e que tenha mais de um dia de festa. Eles querem levar familiares e amigos para vivências diferentes. Desejam sair do óbvio”, considera Sant’ana. De fato, matrimônios em terras inter-nacionais podem ter uma programação recheada com festas na piscina, saídas noturnas e, a depender do local, variados compromissos turísticos. A empresária Rafaella Begliomini, de 33 anos, e o piloto Fernando Garcia, 29, tiveram uma boda inesquecível nesses moldes em Punta Cana.

Ao todo, 70 convidados se reuniram para os dias de eventos que se estenderam na região banhada pelo Mar do Caribe. “Quando conto que casei no exterior, acham surreal e de outro mundo”, conta ela. Rafaella contratou uma agência especializada que a ajudou com os trâmites e logística para que tudo saísse ao seu gosto, do porta-guardanapos à pista de dança. “Foi maravilhoso. Tive uma assessora que se encarregou dos meus convidados e uma profissional que cuidou só do casamento comigo”, relembra. O resultado é que hoje ela é consultada por amigos que se animaram com a modalidade e valores.

“Meu investimento foi de R$ 120 mil. Pelo número de pessoas que recebi, em contrapartida, é acessível.” A possibilidade de planejar uma união em outro país aquece o setor. A Welcome Weddings, especializada no ramo, apresenta a seus clientes a oportunidade de um casamento sofisticado — com tudo que se tem direito — a um custo avaliado como razoável. “Punta Cana é o destino mais acessível”, afirma Diana Parigot, diretora do em-preendimento. “Na Europa, es-tamos com procura por Portugal e Itália. As pessoas desejam os castelos ou as vinícolas.”

A Be Happy Viagens, focada em roteiros de alto padrão, viu a transformação no comportamento. “Agora há uma procura pelo ‘elopement wedding’ [fugir para casar, em livre tradução], que é algo só para os dois. Isso cresceu, pois muitos trocam a festa pela viagem dos sonhos”, observa Jacqueline Dallal, CEO e fundadora do negócio especializado em consultoria, assessoria e curadoria. “Maldivas era um produto inacessível, mas tive-mos um aumento de 300%. É viável um casal ir para lá a partir de R$ 60 mil. Isso com aéreo e hospedagem. Os casais começaram a entender que é um investimento. Para alguns, vale mais a pena do que fazer aquela festa para 200 pessoas.”

A empresa Cassia Thomas Weddings, que opera na Europa, observa a mesma movimentação. “O cerimonial intimista, realizado somente com a presença dos noivos, reduz bastante os custos”, diz Cassia Thomas, a fundadora. Segundo ela, a modalidade é possível por 1.400 euros na França, Grécia e Portugal. “Já um míni para 20 convidados começa em 8 mil euros. Isso inclui espaço, serviço de planejamento, um jantar, coquetel, DJ, música para cerimônia, cabelo, maquiagem, decoração e fotógrafo”, lista.

Casamento segue sendo um bom negócio, e o desejo crescente pelo evento internacional infla a indústria. A 21ª edição do Casar.com, conhecido como o Salão do Automóvel do setor de casamentos, aconteceu em maio último em São Paulo. O governo da Tailândia entrou como patrocinador, além de expositor. “Somos um mercado que movimenta R$ 31 bilhões ao ano, por isso, nos enxergam como oportunidade de negócio”, pontua Vanessa Mello, head de marketing do Casar.com. A feira também atraiu empreendimentos da Colômbia e Uruguai, e gestores de Ilhabela (SP) e Rio Grande do Norte.

FOTOS : CASAR.COM/ DIVULGAÇÃO; GABRIEL REIS; ALDENOR JUNIOR/DIVULGAÇÃO

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias