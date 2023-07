Casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é anulado pela Justiça de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 12:13 Compartilhe

O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar está oficialmente anulado. A empresária conseguiu, na Justiça, a anulação de seu casamento com o ator. Os pais de Sophia se casaram em 2017, mas, na época, a coach ainda estaria casada no papel com Egil Greto Guarize. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o jornal, o Ministério Público de São Paulo havia proposto uma ação para desconstituir a união de Arthur e Maíra, que foi aceita nesta terça-feira (11). A empresária, que se casou com Egil em 2014, alegou que nunca teve ciência que o vínculo anterior, registrado nos Estados Unidos, seria válido em solo brasileiro.

Perante a Justiça, agora, é como se Maíra e Arthur nunca tivessem se casado. Hoje divorciada de Egil, a empresária está noiva de Thiago Nigro, com quem deve se casar em setembro, em uma cerimônia prevista para durar cinco dias.

Casamento de Maíra e Arthur

Em 2017, Maíra organizou um casamento surpresa e viralizou nas redes sociais. Arthur Aguiar só descobriu sobre a cerimônia na hora de subir ao altar. A cerimônia foi realizada em um imóvel da empresária, localizado no Rio de Janeiro.

Arthur e Maíra viveram um relacionamento de cinco anos, entre idas e vindas, além de desentendimentos e traições. Em 2020, a ex-BBB chegou a publicar um vídeo em que revelava diversas ocasiões em que o ator havia ‘pulado a cerca’. No mesmo ano, contudo, os dois se reaproximaram e ficaram juntos até o fim de 2022, quando oficializaram a separação.

