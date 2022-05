Casamento de Lula será em casa de festas de luxo em SP; confira fotos

O candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, irá se casar com Rosângela Silva na próxima quarta-feira (18). A cerimônia será realizada em uma casa de festas de luxo, localizada no bairro Vila Olímpia (SP). As informações são do jornal Extra.





O local escolhido possui um palco suspenso para atrações musicais, jardim vertical e capacidade para até 200 convidados. A casa ainda conta com camarim, ar-condicionado central, chapelaria e uma estrutura moderna de iluminação e som. Lula e Rosângela começaram a namorar em dezembro de 2017. Desde que saiu da prisão, em novembro de 2019, os dois moram juntos em São Paulo. “Estou apaixonado como se eu tivesse 20 anos de idade, como se fosse minha primeira namorada. Vou casar da forma mais tranquila possível e vou fazer a campanha feliz”, disse Lula em entrevista à revista Time.