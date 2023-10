Casamento de Kayky Brito e Tamara Dalcanale teria chegado ao fim, afirma colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 0:14 Compartilhe

Kayky Brito e Tamara Dalcanale parecem ter entrado para a interminável sequência de términos recentes de casais famosos. De acordo com o jornalista Leo Dias, amigos próximos ao casal já confirmaram o rompimento dos dois.

Segundo o “Portal Leo Dias”, os problemas conjugais do ator e da empresária já vinham acontecendo antes do atropelamento que deixou Kayky internado por quase um mês. Apesar disso, vale ressaltar que, na noite do acidente, ele foi flagrado aparentemente flertando com outra mulher.

Recentemente, rumores de que Tamara não teria uma boa relação com a família do marido foram levantados na web. Isso porque ela nunca aparece nas publicações feitas por familiares de Kayky nas redes sociais e vice-versa. Em seu texto de agradecimento após a alta do ator, a empresária também não citou a família Brito.

Atualmente, ela e o marido moram em Curitiba, no Paraná, com os três filhos: Felipe, 7, e Carolina, 5 — frutos de um relacionamento anterior de Tamara – e o pequeno Kael, que irá completar 2 anos, filho de Kayky Brito.

