Casamento de Arlindinho Cruz chega ao fim após nove meses

Filho do cantor Arlindo Cruz, Arlindinho, como é conhecido, está solteiro. Segundo informações do Extra, o casamento com Ayeska Massaia chegou ao fim. Eles haviam oficializado a união em setembro do ano passado, em cerimônia simples no Rio. A mulher está grávida de sete meses.

Antes de casarem, Arlindinho e Ayeska estavam juntos há seis meses, quando decidiram trocar alianças. “Alguns podem achar prematuro, mas não aguentaríamos um dia sem a certeza que daqui pra frente somos um só”, afirmou ele na época do casamento.