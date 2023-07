Casamento às Cegas: Thamara revela motivo de fim de casamento com Alisson

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 13:04 Compartilhe

O reencontro da terceira temporada de Casamento às Cegas aconteceu na noite deste domingo, 2. Além da presença dos casais desta última temporada, Thamara, que participou da segunda, também esteve no episódio para falar sobre o fim de sua relação com Alisson, porém ela não conseguiu conter o choro e acabou não revelando o motivo da separação.

A advogada ficou visivelmente abalada e só deu detalhes do término horas depois, nas suas redes sociais. Nos stories, ela reiterou que o ex não a traiu e que o fim da relação se deu por conta da exposição dos dois na internet.

No mês passado, começaram a circular imagens de Alisson supostamente beijando outra mulher nas redes sociais, o que ele negou. O ex de Thamara alegou que foi puxado por uma desconhecida, porém, dias depois, a advogada confirmou o término.

“O que aconteceu de fato foi uma pessoa que a gente não conhece veio pra cima dele, se aproximou de forma repentina, tinha uma pessoa filmando, tirou prints e mandou pros veículos de informação, o que causou esse caos todo. A minha dor e o estado que eu fiquei não foi por dor de traição. Traição eu consigo resolver fácil. Foi a dor de não poder levar um relacionamento e continuar com o meu casamento por conta do que fizeram com a gente”, lamentou.

“A gente ficou mal num nível que não consegue ficar junto hoje. Eu tive reações diferentes das reações dele, e as nossas diferenças se potencializaram. A gente não soube lidar com a pressão da internet. A gente não tava bem. Se ele se posicionasse naquela época, não ia adiantar nada porque na internet a maioria das pessoas não querem uma explicação, querem um motivo para atacar”, afirmou.

Thamara finalizou o relato explicando que não fala mais como ex e concluiu: “Eu me sinto mais à vontade, apesar de nem tanto, para esclarecer isso na tentativa de acabar com isso de uma vez por todas. Não foi a dor da traição. Mas a dor de não poder levar um relacionamento porque terceiros fizeram isso”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias