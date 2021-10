Casal vira assunto na escola dos filhos por trabalhar fazendo filme pornô

Apesar de ganharem R$ 2 milhões com filmes pornô, Jess e Mike Miller tiveram que lidar com comentários dos pais dos colegas de sala de seus filhos. O casal é pai de crianças de 7 e 11 anos que inicialmente não sabiam da carreira dos pais, mas agora já entendem um pouco o trabalho deles.

“Então, por meio do bloqueio, daríamos dicas sobre nossas carreiras. Nós faríamos piadas sobre isso. Nós meio que diríamos ‘mamãe está mostrando seus seios para a câmera”, contou Jess ao site Fabulous. “Alguém é muito jovem para saber totalmente o que fazemos, nosso filho mais velho era muito maduro e disse que, desde que sejamos felizes e os amemos, isso não será um problema”, acrescentou Mike.

“Claro, falamos sobre as crianças e como seria no futuro. Nós realmente pensamos sobre os prós e os contras disso. Algumas pessoas reagiram mal a isso, mas no final do dia funciona para nós, e a maioria de nossa família não se importa”, completou a atriz. Mesmo assim, a maioria dos pais das crianças que estudam com os filhos do casal não gostou de saber com o que eles ganhavam a vida.

“Mike e eu entramos naquele dia e foi como se um alfinete tivesse caído no parquinho. Todo mundo estava olhando e enviando meus vídeos. Quando converso com outras mulheres na escola, elas dizem: ‘Não acredito que você está fazendo isso. Meu marido recebe uma vez por mês”, finalizou Jess.

