Casal sai para aniversário, mas morre atropelado por motorista embriagado na Grande SP

Leonardo de Falcchi, de 24 anos, e sua namorada Camila de Lima Noronha, de 21 anos, morreram atropelados por um homem embriagado na Rodovia dos Imigrantes neste domingo (17). O casal seguia de moto para São Vicente, no litoral paulista, onde comemoraria o aniversário do rapaz com familiares e amigos. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, um comerciante de 62 anos conduzia seu veículo na Rodovia dos Imigrantes, na altura do município de São Bernardo do Campo, quando atropelou a moto ocupada pelo casal. Ele estava sob influência de álcool e não prestou socorro às vítimas. O motorista ainda estava sem os documentos do veículo e a CNH, mostrando apenas o RG para os policiais.

A PM soube do acidente com a moto quando o comerciante, que não teve a identidade revelada, assumiu ter colidido com a motocicleta. Ele ainda contou que o veículo ficou embaixo do carro por alguns metros, mas ele retirou e seguiu viagem sem avisar os policiais. O veículo do comerciante foi apreendido e ele foi detido. O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio culposo.