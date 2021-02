Casal que mantinha criança de 2 anos presa em “gaiola” é condenado

Um casal que mantinha uma criança, de apenas dois anos, presa em uma gaiola improvisada com um berço de madeira, foi condenado na Escócia na última quinta-feira (11). O caso aconteceu em 2018, mas só agora a condenação foi proferida.

A dupla justificou a ação como proteção à criança. O caso surgiu após o outro filho do casal, de quatro anos, fugir de casa e ser encontrado por estranhos em uma rua com marcas de ferimentos.

Segundo o tribunal, em 2015, a mãe já havia tentado vender o primeiro filho por 1 milhão de libras, cerca de R$ 7,4 milhões. Na época, a criança tinha um ano.

De acordo com o “Sun”, o menino que fugiu foi levado ao hospital, onde os médicos encontraram tantos hematomas na vítima que pensaram que ele pudesse ter câncer no sangue ou um distúrbio de coagulação do sangue.

O casal foi condenado foi negligência infantil. Os filhos foram levados para assistentes sociais.

