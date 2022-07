Casal que chefia tráfico em portos do Brasil está na mira da Polícia Federal

Conhecidos no meio policial como a “Família Busca Pó”, o casal Karine de Oliveira Campos, de 43 anos, e Marcelo Mendes Ferreira, de 39, são procurados pela Polícia Federal. Os dois são responsáveis pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa, via portos brasileiros, a partir de 2018. As informações são do UOL.

Apelidada como “rainha da cocaína”, Karine é condenada a 17 anos e dois meses por tráfico internacional de drogas, enquanto Marcelo tem pena prevista de 15 anos e dois meses. O casal é acusado de exportar 3,9 toneladas da droga para países do Velho Continente.

Testemunhas informaram à Polícia Federal que Marcelo e Karine, também procurados pela Interpol, a polícia internacional, são ligados ao ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, de 63 anos, que é chamado na Europa como “Escobar brasileiro”. O homem é considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo e foi detido na Hungria no dia 21 de junho.