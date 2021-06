Casal que acusou professor de surfe negro de furto será investigado por calúnia

O casal que acusou o instrutor de surfe Matheus Ribeiro de ter furtado uma bicicleta no último sábado (12) prestou depoimento nesta quarta-feira (16) na 14ª DP, no Leblon. Após o depoimento, a delegada Natacha Alves de Oliveira tipificou a ação como crime de calúnia pelo qual Mariana e Tomás vão ser investigados. As informações são do G1.

A professora de dança Mariana Spinelli e o designer Tomás Oliveira abordaram Matheus enquanto ele esperava a namorada em frente ao Shopping Leblon e questionaram se a bicicleta em que ele estava teria sido furtada por ele, pois era igual à bicicleta dela.

Matheus nega e eles começam uma discussão que só terminou quando Tomás tentou abrir o segredo do cadeado da bicicleta com uma chave que tinha e não consegue. Nesse momento, Matheus começou a gravar um vídeo que depois publicou em suas redes sociais.

O instrutor de surfe registrou um boletim de ocorrência online na segunda-feira (14), e prestou depoimento presencial na terça (15), também na delegacia do Leblon.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, o casal acabou demitido de seus respectivos empregos. Mariana era professora na Espaço Vibre, que publicou um comunicado em suas redes sociais informando o desligamento da professora e se solidarizando com Matheus, além de ressaltar que “racismo é crime e não vamos compactuar com isso”.

Já Tomás era designer em uma das lojas da Papel Craft. A empresa não se pronunciou oficialmente sobre o desligamento do rapaz, porém ele foi confirmado pelo gerente de uma loja da marca na Gávea.

