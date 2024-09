Casal preso por dopar macacos no RJ responderá por crimes ambientais; vídeo mostra animal ‘grogue’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2024 - 12:12 Para compartilhar:

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 9, um casal acusado de dopar macacos com calmantes no Jardim Botânico, bairro da zona sul da capital fluminense, para vender os animais em feiras clandestinas. Os suspeitos foram detidos por crimes contra o meio ambiente.

Confira o vídeo:

Nas imagens, é possível ver um animal que não consegue se movimentar apropriadamente por estar dopado (Crédito: Divulgação/PCERJ)

Em imagens compartilhadas pela Polícia Civil nas redes sociais, é possível ver um macaco após consumir os calmantes mal conseguindo se mexer. De acordo com as autoridades, o casal misturava comprimidos de calmantes com bananas para atrair os animais.

Segundo a Polícia Civil, o casal foi abordado e detido por policiais dentro do parque e conduzido à 14ª DP (Leblon).

As forças de segurança afirmaram que continuam com as investigações para identificar a participação de outras pessoas da quadrilha na atividade criminosa e apurar a venda dos animais.