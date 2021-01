Casal morre em acidente de carro na volta de velório em Mato Grosso

Débora Siqueira da Rocha Luz, de 25 anos, e Lucas Pianessa, de 24 anos, morreram na última quarta-feira (06), em um acidente envolvendo dois carros na BR-163, próximo a ponte do Rio Lira em Sorriso, no Mato Grosso.

O casal estava viajando de Marcelândia para Cuiabá após participar do velório de um parente. O veículo que sofreu o acidente ainda contava com a mãe de Lucas o marido dela, que dirigia o automóvel.

Chovia muito no momento do acidente. As investigações apontam que houve um deslizamento na pista molhada e um dos veículos rodou na pista. Sem controle, o automóvel bateu a traseira na frente de um carro. Débora e Lucas estavam no banco traseiro do carro que rodopiou.

O veículo ficou totalmente destruído no local onde estavam as vítimas fatais. Débora morreu na hora. Lucas chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

O marido da mãe da vítima recusou atendimento médico. O outro motorista foi para o hospital. A mãe de Lucas não ficou ferida.

