Casal homossexual diz que foi agredido por policial militar em Goiás

Um casal homossexual diz que foi agredido durante a abordagem de um policial militar em Goiânia (GO). As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

Uma das vítimas, um advogado, contou que estava com o namorado na frente da casa da irmã quando tudo aconteceu, no último sábado (23). O policial teria chegado “muito alterado”, segundo ele, pedindo para os dois descerem do carro.

“Ele começou a chutar as minhas pernas para abrir, pegou o meu braço, me levou pro outro lado do veículo e ele continuou insistindo e me chutando; eu só senti os socos na minha cabeça, contra o veículo. Eu fiquei muito atordoado, desesperado. Comecei a gritar pela minha irmã, e nesse momento meu companheiro falou pra eu entregar o meu documento, e foi nesse momento que o policial deu o soco no olho do meu companheiro, que inclusive teve que fazer cirurgia”, contou o advogado.

O casal divulgou fotos de ferimentos que teriam sido causados pelo policial. Eles registraram boletim de ocorrência e formalizaram queixa na PM de Goiás.

De acordo com a Corregedoria da PM, um procedimento foi instaurado para apurar a denúncia. As identidades dos policiais envolvidas não foram reveladas.

