Casal ganha R$ 465 mil na loteria, mas morre antes de resgatar o dinheiro

Um casal britânico, que havia ganhado 60 mil libras (cerca de 465 mil reais) em uma loteria de código postal, morreu em um intervalo de poucos meses – sem jamais ter tido a oportunidade de aproveitar o prêmio.

Jean Davies, de 82 anos, é moradora do condado inglês de Merseyside, e se inscreveu na loteria por código postal em outubro de 2018, com a expectativa de um prêmio modesto. O neto da idosa, Paul, foi responsável pelo registro online, mas cometeu um erro ao clicar duas vezes no botão de inscrição, resultando em uma cobrança mensal de 20 libras – o dobro do preço previsto inicialmente.

A inglesa se surpreendeu ao receber, dois meses após o registro, um e-mail informando que havia ganhado o sorteio de Natal. Ela e o marido, Brian, também de 82 anos, ficaram empolgados com a notícia. Segundo o MailOnline, a filha do casal, Gillian, na época com 58 anos, afirmou que eles não sabiam o valor exato do prêmio, mas estavam entusiasmados.

“Meus pais nunca haviam ganhado nada antes, por isso foi uma grande surpresa para eles”, afirmou.

Alguns dias depois, o casal recebeu a visita de um representante da equipe da loteria, que revelou a Jean que ela havia ganhado 60 mil libras. Ele a informou ainda que, caso a mulher tivesse se registrado apenas uma vez, o prêmio seria de 30 mil libras. Além disso, vários vizinhos do casal também ganharam grandes quantias.

A filha Gillian explicou que os pais moravam em um bungalow adaptado devido aos problemas de saúde de Brian. Com a quantia ganha, a idosa planejava realizar melhorias na casa, como trocar o piso por madeira, reformar a cozinha e renovar o banheiro.

“Ela estava muito animada com a ideia de deixar a casa mais aconchegante”, falou Gillian sobre a mãe.

No entanto, os planos de Jean nunca se concretizaram. Pouco tempo após o prêmio, Brian sofreu uma queda e começou a apresentar sinais de declínio cognitivo. Além disso, o filho mais novo do casal, também chamado Brian, foi diagnosticado com câncer de garganta. Com ambos os “Brians” enfrentando sérios problemas de saúde, as metas do casal foram interrompidas. Já em 2020, Jean foi hospitalizada com pneumonia.

Ainda no início de 2020, a meia-irmã de Gillian passou um tempo com Jean e Brian, ajudando a organizar os testamentos dos idosos e solicitando procuração para gerenciar suas finanças. Mais tarde naquele ano, Gillian afirmou que ela e o irmão Brian Jr. haviam sido excluídos dos testamentos dos pais.

Brian Jr. faleceu em agosto de 2020 e, nos meses seguintes, o casal premiado foi separado – com Brian transferido para o Madison Court Care Home. Jean, impedida pelas restrições da Covid-19, não pôde visitar o marido e alega ter se sentido muito abalada. O casal tentou, sem sucesso, trazer Brian de volta para casa, pois a esposa estava preocupada com o estado do britânico.

Em reportagem do MailOnline, foi revelado que Gillian passou a suspeitar de negligência e abuso em relação ao pai durante o período em que esteve na casa de repouso. Em abril de 2022, Jean denunciou anonimamente o suposto abuso no programa Granada TV. Contudo, o estresse causado pela situação fez com que a idosa perdesse o apetite e falecesse em 5 de junho de 2022. Brian, por sua vez, morreu apenas alguns meses depois, em novembro de 2022.

Gillian iniciou uma ação judicial contra a casa de repouso e gastou 23 mil libras em taxas legais. Em entrevista, ela afirmou: “O que aconteceu com meu pai naquela casa de repouso é uma história separada, uma que ainda estou tentando compreender. O que posso dizer é que nenhum ser humano deveria ter passado pelo que meu pai passou.”

Ela acredita que a vida dos pais deveria ter melhorado após o prêmio loteria. “Mas não foi o que aconteceu”, disse Gillian.

“Tudo desmoronou a partir daquele momento. O que deveria ter sido uma fase alegre de suas vidas, certamente não foi”, lamentou a mulher.