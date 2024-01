Casal forçado a ‘fazer’ o impensável depois que cachorro devora R$ 20 mil em dinheiro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/01/2024 - 4:38 Para compartilhar:

Um casal da Pensilvânia não teve escolha a não ser sujar as mãos depois que seu amado cãozinho engoliu US$ 4.000 em dinheiro (aproximadamente R$ 20 mil).

“Este é Cecil. Ele nunca fez nada de ruim em sua vida”, escreveu Carrie Law em um vídeo do Instagram que acumulou mais de 500.000 compartilhamentos e curtidas. A pilha de dinheiro recentemente sacado, porém, revelou-se muito atraente.

O envelope lacrado cheio de notas de US$ 50 e US$ 100 estava no balcão da cozinha de Law há apenas 30 minutos quando o marido Clayton descobriu pequenos pedaços de notas espalhados pelo chão.

“Ele estava gritando: ‘Cecil comeu US$ 4 mil!’” Carrie disse ao The Washington Post.

“Entrei correndo pensando que devia ter ouvido errado, mas quando vi a bagunça não tive dúvidas”, disse ela. “Achei que ia ter um ataque cardíaco. Cecil realmente conseguiu.

O casal ficou pasmo – o Goldendoodle de 7 anos era geralmente um cachorrinho bem comportado que nunca ia atrás de nada na mesa, inclusive comida.

“Ele nunca fez nada de ruim antes, então ficamos mais chocados do que com raiva”, disse Clayton ao canal.

“Não podíamos acreditar. Olhamos um para o outro e dissemos: ‘O que vamos fazer?’”

Enquanto Cecil dormia após sua refeição de US$ 4.000, os Laws correram para ligar para o veterinário, que felizmente disse que o cão de 45 kg provavelmente passaria o dinheiro sem incidentes.

Foi então que o casal decidiu salvar o que podia. Eles haviam retirado o dinheiro de sua conta poupança conjunta para instalar uma cerca em sua casa em Pittsburgh, onde estão criando seu filho Rory, de 2 anos.

O banco explicou que devolveria as notas que haviam sido coladas com fita adesiva, com os números de série completos visíveis na frente e no verso, acrescentou Carrie. O Bureau of Engraving and Printing também exige que pelo menos 50% de cada nota seja identificável.

Felizmente, Carrie e Clayton juntaram cerca de US$ 1.500 das notas rasgadas que Cecil deixou no chão.

“Cecil estava sentado no sofá cheio de US$ 2.500 e sabíamos que só havia uma maneira de recuperar esse dinheiro”, disse Carrie.

Cecil desembolsou US$ 250 naquela noite, mas o resto exigiu que Clayton colocasse uma máscara e luvas e seguisse seu cachorro até o quintal para fazer suas necessidades.

Depois de coletar os depósitos do cachorro, Clayton e Carrie vasculharam os resíduos para recuperar, lavar e juntar dezenas de outros pedaços de sua fortuna.

“Nunca pensei que seria capaz de dizer que lavei dinheiro, mas aparentemente há uma primeira vez para tudo”, disse Carrie.





Depois de mais dois dias, eles recuperaram cerca de US$ 1.800, aumentando seu total para US$ 3.550.

Quanto ao resto, Carrie diz que planeja usar os restos para fazer a “obra de arte mais cara” para servir como um lembrete da história nojenta.

“Não poderíamos ficar bravos com ele – ele é um cachorro muito adorável”, disse ela. “As pessoas costumam nos dizer que há um humano preso dentro do nosso cachorro.”

