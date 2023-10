Casal foge para Alemanha após não pagar restaurante na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2023 - 12:50 Compartilhe

Ansa – O dono de um restaurante na Itália denunciou um casal que fugiu para a Alemanha depois de não pagar a conta do jantar de casamento.

O curioso caso ocorreu na província de Frosinone, na região central do país. O casal recém-casado reuniu cerca de 70 pessoas no local para celebrar a união, mas deixaram de pagar a conta de oito mil euros (cerca de R$ 42,7 mil).

O empreiteiro de 40 anos e sua esposa, uma mulher polonesa que reside em Roma, depositaram apenas uma pequena quantia na conta do estabelecimento e simplesmente deixaram a nação.

Os responsáveis pelo restaurante aguardaram o homem e até tentaram ligar ou mandar mensagens para ele, mas não receberam nenhuma resposta. Os pais do casal, que participaram do jantar, também não retornaram as tentativas de contato.

De acordo com a polícia, ele pegou um avião logo depois do jantar e foi para a Alemanha com a esposa e os sogros, aterrissando em Frankfurt, talvez para seguir sua viagem até a Polônia.

As autoridades italianas continuam investigando o episódio para tentar fazer que o homem pague o valor total da conta.

