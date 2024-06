Casal ‘fisga’ cofre com US$ 100 mil ao fazer pesca com ímã em lago de Nova York

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Um casal “fisgou” um cofre com cerca de US$ 100 mil (pouco mais de R$ 500 mil) do fundo de um lago, localizado no Corona Park, no Queens, em Nova York (EUA), quando realizava uma pesca com ímã para pegar objetos metálicos que possam ter valor.

Os pescadores James Kane e Barbie Agostini lançaram na água um cabo com um forte ímã na ponta, na tarde do dia 31 de maio. Assim que sentiram algo volumoso, puxaram até que surgiu um cofre velho.

Eles conseguiram arrombar o cofre e descobriram o dinheiro embrulhado em plástico. Ao NY1, James relatou que “eram duas pilhas de centenas de notas. Grandes pilhas”.

Kane afirmou que os dois são pescadores veteranos e já encontraram muitos cofres, porém a maioria estava vazio. Segundo ele, infelizmente as notas estavam “encharcadas e praticamente destruídas”.

Os pescadores acionaram a polícia de Nova York no intuito de evitar qualquer problema futuro. Entre as descobertas, os dois encontraram uma granada da Segunda Guerra Mundial, que retiraram do fundo do Sheepshead Bay, no Brooklyn, e armas – algumas do século XX – na região de Flushing Meadows.