Casal esquece câmera ligada e aparece fazendo sexo em sinagoga

Um casal que participava de um bar mitzvah virtual foi flagrado tendo relações sexuais. A dupla teria esquecido a câmera aberta no meio da celebração online, que acontecia em uma sinagoga de Minneapolis, nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

“A maioria das pessoas não estava com câmera aberta, exceto os mais velhos, que não sabiam desligar, e essas duas pessoas. Então, as janelas eram bem grandes e todo mundo podia ver quem aparecia”, contou uma testemunha ao site norte-americano New York Post.





Conforme o jornal, o casal teria passado 45 minutos tendo relações sexuais até que alguém telefonou para a mulher e a dupla desligou a câmera. “Ela enlouqueceu”, declarou a testemunha.