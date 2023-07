Casal encontra câmera escondida em banheiro de Airbnb

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/07/2023 - 0:40 Compartilhe

Um casal do Texas está processando um homem depois que ele supostamente os filmou com câmeras escondidas enquanto faziam sexo no banheiro de sua casa que alugaram dele no Airbnb.

Kayelee Gates e seu noivo Christian Capraro fizeram uma viagem para passar duas noites em uma casa em agosto de 2022, quando, para seu terror, encontraram as câmeras escondidas.

Durante a primeira noite, Capraro, que ganha a vida instalando detectores de fumaça, ficou desconfiado depois de perceber que o quarto tinha dois detectores de fumaça – um acima da cama no meio do teto e outro no canto. Ao checar, o rapaz encontrou uma câmera escondida no detector acima da cama, de acordo com o processo. Uma câmera escondida idêntica foi encontrada no banheiro, onde eles haviam acado de manter relações.

O casal saiu do local e foram a um hotel para ligar para a polícia. “Eu definitivamente tive muitas sessões de choro sobre isso”, disse Gates. Quando a polícia chegou à casa, eles encontraram uma outra câmera escondida adicional disfarçada de detector de fumaça no porão onde outro hóspede estava hospedado.

O advogado do casal, Dan Whitney Jr., disse que seu maior medo é não saber para onde a gravação poderia ter ido. Christopher J. Goisse, um enfermeiro psiquiátrico, alugou a propriedade para o casal e estava no quarto principal da casa quando a polícia chegou.

A princípio ele consentiu que a casa fosse revistada, mas se recusou a deixar os policiais entrarem no quarto de seu irmão gêmeo, Larry Goisse, que também estava hospedado na casa. No quarto de Larry, os policiais encontraram um cofre trancado e o irmão se recusou a fornecer o código.

A polícia voltou mais tarde naquele dia com um mandado de busca e abriu o cofre para descobrir. Larry Goisse atualmente está preso por um outro proesso. Ele se declarou culpado em outubro de 2022 de acusações federais de desvio de drogas e fraude de assistência médica. Em sua sentença, seu advogado teria descrito Larry Goisse como tendo um vício em metanfetamina e doença mental.

O casal está pedindo mais de $ 75.000 (R$ 355 mil) em danos pelo estresse e tensão que a invasão de privacidade causou a eles. Christopher negou qualquer irregularidade, dizendo que havia uma “possibilidade” de os convidados terem plantado os dispositivos.

