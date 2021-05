Casal é preso por torturar cachorro no interior em Onça de Pitangui (MG)

A polícia prendeu um casal suspeito de maus-tratos contra um cachorro em Capoeira Grande, no município de Onça de Pitangui, a 114 quilômetros de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27). As informações são do R7.

A tortura foi gravada. No vídeo, a mulher, de 37 anos, segura o cachorro com uma galinha morta amarrada nas costas. Depois, o marido, de 48 anos, acende um explosivo que também foi colocado no corpo do animal. O caso foi denunciado pela ativista Luisa Mell, que divulgou o caso em uma rede social. Depois, o cachorro foi abandonado.

O casal foi levado para a Delegacia de Pará de Minas, a 86 quilômetros de Belo Horizonte. Eles devem responder pelo crime de maus-tratos, com pena de dois a quatro anos de prisão, e crime de abandono de animal.

