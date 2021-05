Casal é preso com mais de 20kg de drogas armazenadas em casa em SP

Na madrugada desta sexta-feira (21), a Polícia Militar prende casal por armazenar 21,5kg de drogas dentro de uma casa em Itapevi, na Grande SP. A apuração é do R7.

Os policiais chegaram até o local após uma denúncia de que um homem teria entrado em uma casa com a mochila cheia de drogas. Chegando no local foram autorizados pela proprietária e entraram na casa. Os policiais, então, se depararam com a primeira residência, que estava com a porta aberta e tinha um cheiro forte de maconha.

O casal contou à polícia que recebia aproximadamente mil reais para armazenar drogas no local. Ao todo, foram apreendidos 6.031 papelotes de cocaína, 13 tijolos de maconha, 619 invólucros de maconha, porções de anfetamina, sacos contendo aproximadamente 1 kg de cocaína e quatro garrafas de 500 ml de lança-perfume.

