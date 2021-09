Casal é preso após simular furto de veículos para aplicar golpe do seguro

Um casal do Paraná foi preso em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira (17), depois de simularem o furto de dois veículos, uma caminhonete e um carro de passeio, para aplicarem o golpe do seguro. As informações são do portal de notícias G1.

De acordo com a polícia, a mulher é uma advogada e tem 27 anos e o marido dela, que está em regime semiaberto por pena de tráfico de drogas, tem 39 anos. Segundo as autoridades, eles alugaram uma caminhonete em Naviraí por meio de um aplicativo.

Os dois, então, levaram o veículo para o Paraguai e ainda deixaram um carro, que estava em nome da mulher, para ser levado. Em seguida, eles deram queixa de furto para conseguir aplicar o golpe do seguro.

Os dois foram presos por furto, estelionato, falsidade ideológica e falsa comunicação de crime.

