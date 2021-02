Casal é preso após fingir ser amigo de idosa para matá-la e ficar com seu imóvel

Um casal foi preso nesta quarta-feira (10) cinco anos depois de matar uma idosa de 64 anos, com quem tinham feito amizade para aplicarem um golpe e ficarem com seu imóvel. As informações são do jornal Extra.

A vítima, Cecília Raider, foi morta em 2016. Segundo a Polícia Civil, ela teve o corpo carbonizado e os restos mortais foram encontrados dias após o crime, em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os criminosos foram acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e tinham mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com as investigações, eles teriam se aproximado de Cecília para ganharem sua confiança e, posteriormente, cometerem o assassinato e ficarem com sua casa.

Segundo a reportagem do jornal Extra, o casal alegou que teria comprado a casa da mulher e que ela teria desaparecido com o dinheiro. Seu corpo foi encontrado ainda em 2016, mas demorou a ser identificado, e só o foi após quatro exames de DNA e duas exumações.

