Casal é preso após dar dose de vodca a bebê na Inglaterra

Um casal foi preso após gravar um vídeo dando uma dose de vodca para um bebê, em Dover, na Inglaterra. De acordo com a polícia local, uma investigação foi aberta após a imagem viralizar nas redes sociais.

Na gravação, uma mulher aparece sentada no chão segurando uma garrafa de vodca em frente ao bebê. Na sequência, ela abre o recipiente e enche a tampa com o líquido. Depois, ela segura a cabeça do bebê e faz ele tomar a dose.

Conforme a polícia, a mãe e o pai, que também aparece nas imagens, foram presos no último dia 21 de junho, acusados de crueldade infantil. Eles, no entanto, pagaram fiança e já foram liberados.

O Conselho do Condado de Kent acompanha o caso. “Posso confirmar que os serviços sociais estão cientes disso e tomaram as medidas apropriadas”, informou um porta-voz ao jornal Daily Mail.