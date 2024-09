Casal é investigado após morte de turista por estátua na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

NÁPOLES, 19 SET (ANSA) – O casal que mora no apartamento de onde caiu uma estátua que matou a turista italiana Chiara Jaconis, 30 anos, na zona histórica dos Quartieri Spagnoli, em Nápoles, está sendo investigado por homicídio culposo e omissão de socorro.

Testemunhas relataram à polícia local que diversos objetos já caíram da mesma residência em outras ocasiões, porém sem causar danos. No último domingo (15), uma estátua em formato de busto de faraó caiu na cabeça de Jaconis, que não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias depois.

No entanto, os proprietários do apartamento negaram que o artefato fosse deles, embora a polícia tenha encontrado outras estatuetas decorativas no imóvel, onde também moram dois filhos menores de idade do casal.

Os policiais, que tiveram acesso a um vídeo feito na rua do ocorrido, acreditam que a turista, que passeava com seu namorado poucas horas antes do horário previsto para retornar a Pádua, no Vêneto, foi vítima de um acidente doméstico.

Também não foi excluída a hipótese de que uma das crianças do apartamento tenha derrubado a estátua da varanda. (ANSA).