Casal é flagrado fazendo sexo em praia de SC e advertido por guarda-vidas

Um casal foi flagrado em pleno ato sexual na tarde desta quinta-feira (3), em uma praia de Itajaí, no norte de Santa Catarina, e foi advertido por guarda-vidas que monitoravam o local. As informações são do G1.

O casal “ousado” estava na Praia Brava, num local conhecido como Canto dos Amores, a cerca de 20 metros de distância do posto dos guarda-vidas que acabaram abordando o homem e a mulher e repreendendo o ato.

De acordo com a reportagem, após a abordagem, os dois acabaram recolhendo seus pertences e deixando a praia, sem que a polícia precisasse ser chamada. O ato sexual foi flagrado por uma moradora de um dos prédios próximos à praia. Outras pessoas estavam na praia e apoiaram a abordagem dos guarda-vidas.

“Quando os guarda-vidas desceram do posto, eles pararam. […] O casal recebeu orientação de um guarda-vidas de que não era o local apropriado”, disse o Corpo de Bombeiros.

