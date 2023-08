Casal é condenado por dar golpe de R$ 25 mil em Marisa Orth, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 13:02 Compartilhe

Um casal foi condenado por um golpe contra Marisa Orth em 2019. Na época, a atriz recebeu uma suposta ligação do banco informando uma série de transações irregulares em seu cartão de crédito. Para solucionar o problema, foi orientada a dobrar o cartão e entregá-lo para um responsável da instituição, que foi até sua casa. Porém, tudo não passava de um estelionato. As informações são do colunista Rogério Gentile, do UOL.

Após o episódio, Marisa teve um prejuízo de cerca de R$ 25 mil (valores atualizados pela inflação) com saques, compras e transações bancárias. Além disso, os responsáveis pelo golpe conseguiram bloquear o celular da atriz, para dificultar o bloqueio do cartão por ela.

Identificados como Keila Bazilio, de 29 anos, e Diogo Giovanni Almeida Santos, 30 anos, os criminosos foram julgados e condenados por estelionato, na quarta-feira, 16. A pena pelo crime foi de um ano de reclusão em regime aberto, entretanto, foi substituída pelo pagamento de um salário-mínimo cada a uma instituição beneficente.

A advogada dos acusados aponta falta de provas suficientes. Eles ainda podem recorrer.

