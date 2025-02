Casal é condenado à prisão perpétua por assassinar duas refugiadas ucranianas na Alemanha

Um casal do sul da Alemanha foi condenado à prisão perpétua, nesta segunda-feira (10), por matar duas refugiadas ucranianas, mãe e avó de um bebê que os suspeitos haviam sequestrado.

Os dois réus, julgados pelo tribunal de Mannheim, foram presos em março de 2024, uma semana após o crime contra uma mulher ucraniana de 51 anos e sua filha de 27 anos, cujo bebê, de apenas algumas semanas de vida, haviam sequestrado.

Dada a gravidade dos fatos, o tribunal decidiu que o casal não poderia solicitar liberdade antecipada após o período de segurança de quinze anos ter decorrido.

O casal “há muito tempo nutria um desejo não realizado de ter uma filha juntos” e planejava “sequestrar um bebê e fazê-lo passar como se fosse seu próprio filho”, de acordo com a Promotoria.

O réu, de 45 anos, se infiltrou em um grupo do Telegram de apoio aos refugiados ucranianos e entrou em contato com a jovem grávida, que procurava um intérprete para o nascimento de sua filha.

Após o nascimento do bebê, o casal convidou as duas mulheres para um restaurante no início de março de 2024 e deu sedativos a elas sem que elas soubessem, antes de matá-las.

O bebê, que tinha cinco semanas quando os suspeitos foram presos, foi recuperado ileso pelos serviços de proteção de menores.

