Casal é baleado em tentativa de assalto em Moema, na zona sul de SP

Um homem de 40 anos e uma mulher, de 38, ficaram feridos após serem baleados na noite desta quinta-feira, 8, em uma tentativa de assalto em Moema, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na Praça Pereira Coutinho.

O casal estava caminhando, quando foi abordado por dois criminosos em uma moto, que anunciaram o assalto, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Durante a ação, o garupa atirou contra o casal. Após os disparos, a dupla fugiu sem roubar nenhum pertence das vítimas. Os bandidos ainda não foram localizados pela polícia.

O homem e a mulher foram socorridos ao Hospital das Clínicas (HC), onde permaneceram sob cuidados médicos. A secretaria não informou a gravidade dos ferimentos. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 14° DP (Pinheiros).

Alta de casos de latrocínios

Na noite de quinta-feira, 8, um homem de 59 anos foi morto, durante tentativa de assalto no Brooklin, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu na Avenida Professor Vicente Rao, por onde a vítima trafegava com sua moto BMW/K1200.

Os latrocínios (roubos seguidos de morte) estão em alta no Estado de São Paulo. No primeiro semestre, houve aumento de 15% dos casos no Estado, segundo dados da SSP.

Conforme mostrou o Estadão, ocorrências relacionadas a roubos de moto chamam atenção, especialmente nas proximidades das rodovias Imigrantes e dos Bandeirantes.