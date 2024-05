Casal de missionários dos EUA é assassinado no Haiti

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 15:34 Para compartilhar:

Um casal de missionários americanos foi assassinado no Haiti, juntamente com outro religioso, em um ataque de gangues criminosas, anunciaram nesta sexta-feira (24) seus familiares e a organização à qual pertenciam.

A Missions in Haiti, uma organização sem fins lucrativos com sede em Oklahoma, fundada em 2000, informou que Davy e Natalie Lloyd e um terceiro missionário foram mortos a tiros por membros de gangues na noite de quinta-feira.

A terceira vítima foi identificada por vários meios de comunicação americanos como Jude Montis, o diretor haitiano do grupo religioso.

“Davy, Natalie e Jude foram mortos a tiros por uma gangue por volta das 21h”, informou a organização em sua página no Facebook. “Estamos devastados”, acrescentou.

Ben Baker, membro da Câmara dos Representantes do Missouri, confirmou que sua filha Natalie e seu genro haviam morrido. “Eles foram atacados por gangues esta noite e ambos foram mortos”, escreveu ele no Facebook.

Em reação ao ataque, a Casa Branca pediu o rápido envio ao Haiti de uma missão internacional liderada pelo Quênia.

“A situação de segurança no Haiti não pode esperar”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, observando que o presidente Joe Biden se comprometeu a apoiar o “envio urgente” da força, durante conversas com o mandatário queniano na quinta-feira.

“Nossos corações estão com as famílias dos assassinados que sofrem uma dor inimaginável”, acrescentou o porta-voz.

Um porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, também expressou as suas condolências e disse que este crime é “apenas mais um exemplo da violência que não poupa ninguém no Haiti”.

O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu, durante sua visita de Estado a Washington, que a missão terá o objetivo de acabar com as gangues do Haiti, o país mais pobre das Américas.

bgs/bjt/mvv/yr/jb