Casal de idosos morre arrastado por enxurrada no interior do Paraná

Um casal de idosos morreu na sexta-feira, 3, arrastado pela enxurrada durante forte chuva na cidade de Bela Vista da Caroba, no sudoeste do Paraná. Um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 65, tentavam atravessar a ponte sobre um córrego na localidade de Lajeado Bonito, mas o veículo foi levado pelas águas. O filho deles, que também estava no carro, sobreviveu com ferimentos e foi encaminhado ao hospital.

O filho foi quem ligou para os serviços de emergência, relatando que havia conseguido sair do carro, mas não havia encontrado os pais. As buscas foram feitas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, que encontraram o carro a cerca de um quilômetro de distância da ponte. O corpo do homem foi encontrado próximo, enroscado nos galhos de uma árvore do outro lado do rio. O corpo da mulher foi encontrado depois, a poucos metros de distância.

O sudoeste do Paraná tem sido atingido por fortes chuvas desde a última quinta-feira, com variações entre pancadas fortes e momentos de garoa. As tempestades tem avançado pela região Sul.

No Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais grave, com 57 mortes já confirmadas e 67 pessoas ainda desaparecidas. A falta de água atinge 861 mil imóveis e a de energia, 350 mil. No total, 300 dos 497 municípios gaúchos são afetados pelos temporais, com regiões como o Vale do Taquari muito prejudicadas. A região metropolitana de Porto Alegre também está sendo fortemente atingida pelas inundações.