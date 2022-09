Casal de brasileiros é encontrado morto nos EUA

admin3 04/09/2022 - 21:44 Compartilhe

Um casal de brasileiros foi encontrado morto em Hyannis, Massachusetts, nos Estados Unidos, na sexta-feira (2), no que a polícia local acredita ter sido um assassinato seguido de suicídio. Luiz Castro Jr., 44, e Aline De Lima Ferreira De Castro, 38, eram naturais de Votuporanga, no Estado de São Paulo. Eles deixam dois filhos, de 7 anos e 11 anos. De acordo com a imprensa local e uma amiga de Aline, os filhos do casal estavam presentes durante o episódio.







Em nota, o Departamento de Polícia de Barnstable, responsável pelas investigações, afirma que às 2h48 de sexta-feira respondeu a um alerta recebido por telefone de que a residência dos brasileiros estaria sendo assaltada. “Após investigação, foi determinado que um homicídio e suicídio ocorreram na casa, e a Unidade de Detetives da Polícia do Estado de Massachusetts foi chamada ao local”, diz o comunicado.

A amiga de Aline, que também mora nos EUA, criou uma vaquinha virtual para que a família possa fazer o enterro do corpo da mulher. De acordo com seu post no site Gofundme (gofundme.com/f/aline-de-castro-e-filhos), onde a campanha é feita, os meninos estão sendo cuidados por uma família amiga do casal que não tem condições de arcar com os custos de agregar mais duas crianças. Em seu texto, ela diz que Aline foi esfaqueada pelo marido na frente dos filhos antes dele cometer suicídio.

Procurado pela reportagem, o Itamaraty ainda respondeu, até a publicação desta matéria, que tipo de apoio está prestando às crianças.