Casal de brasileira e argentino vence mundial de tango em Buenos Aires

Um casal de dançarinos formado por uma brasileira e um argentino consagrou-se, neste sábado (2), campeão na categoria Palco no vigésimo Mundial de Tango, em Buenos Aires, vencendo a final disputada por 20 duplas aos pés do tradicional Obelisco da capital argentina.

A brasileira Bruna Stellita e o argentino Julián Sánchez, que representaram a Cidade de Buenos Aires, dançaram o tango “Loca”, de Manuel Jovés, para vencer nesta categoria acrobática, que permite a execução de saltos e piruetas coreográficas. Os argentinos Daniela Bravo e Lucas Guevara ficaram em segundo lugar.

Dos 20 finalistas da categoria Palco, 17 casais eram argentinos, dois eram vencedores dos torneios preliminares da Ásia e o restante veio da Europa.

Na categoria Pista ou tango de salão, dançado em milongas portenhas e que premia a conexão no abraço e o caminhar cadenciado dos bailarinos, os vencedores foram os argentinos Johnny Carvajal e Suyay Quiroga, que interpretaram “Mi dolor”, de Juan D’Arienzo.

Os colombianos Alejandra Yepes Arboleda e Edwin Espinosa Rodríguez tiveram a quarta melhor pontuação na categoria Pista, que contou com 40 casais finalistas de Argentina (25), Japão (2), Indonésia (2), Rússia (2), Coreia do Sul (2), Itália (2) Turquia, Reino Unido, Armênia, Países Baixos e Colômbia.

Pela primeira vez também foi atribuído o prêmio à categoria Pista Sênior, de mais de 55 anos, vencida pelo casal formado pelos argentinos Sandra Leal e Sergio Decrin, originário de Rosario (Santa Fe).

As finais foram animadas por três lendas vivas do tango argentino, o pianista José “Pepe” Colángelo e os cantores Amelita Baltar e Raúl Lavié, que interpretaram clássicos como “Madame Ivonne”, “Balada para un loco” e “Naranjo en flor” para as centenas de presentes no festival na fria noite portenha.

O Mundial terminou com uma coreografia especial, da qual participaram ganhadores argentinos e estrangeiros das edições anteriores do torneio.

Esta edição do Tango BA Festival e Mundial atraiu desde 23 de agosto mais de 1.300 bailarinos do mundo todo, que representaram Argentina, Brasil, Itália, Chile, Japão, Rússia, Costa Rica, Ucrânia, Colômbia, Índia, Alemanha, Estados Unidos, além de outros países.

Inscreveram-se para esta edição do 20° Mundial de Tango um recorde de 744 casais de 32 países e dançarinos com idades entre 18 e 99 anos.

