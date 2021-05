Casal acusa restaurante de racismo em SP: “Nós saímos muito constrangidos”

O casal Kléber de Souza e Janaína Coelho denunciou um restaurante em São Paulo (SP) por racismo. De acordo com o casal, na quarta-feira (19) eles foram ao fondue Hannover para comemorar o aniversário de Kléber, mas contaram terem sido tratados com descaso e ignorados mesmo tendo pago o rodízio com antecedência pela internet, no valor de R$ 237,60. As informações são do G1.

Conforme Kléber e Janaína, os problemas começaram quando eles chegaram ao restaurante. “Primeiro, o pedido que a gente fez foi pra gente sentar num local um do lado do outro. Aí já tivemos uma negativa bem afirmativa, sendo que a gente chegou cedo e o salão do restaurante estava vazio”, contou Kléber.

Já sentados no restaurante, Kléber conta que o casal era ignorado pelos funcionários. “Eu levantava a mão, acenava, pra ver se alguém vinha atender a gente e as pessoas não vinham. Não notavam a gente. Não davam atenção pra gente”, relatou.

À TV Globo, o casal afirmou ainda que ficou mais de 20 minutos esperando por atendimento. “Chegaram mais três ou quatro mesas depois de nós. E eles já estavam sendo atendidos, comendo. E nós, nem sequer uma água”, disse Janaína.

Os dois disseram que foram até uma mulher, que seria a gerente do local, e ela teria apenas se desculpado. Na sequência, o casal chamou a polícia e registrou boletim de ocorrência no 30º Distrito Policial do Tatuapé.

Investigação

A polícia vai apurar o caso e deve pedir imagens das câmeras de segurança do restaurante e ouvir funcionários. Após o episódio, o casal contou que foi para outro estabelecimento comemorar o aniversário de Kléber.

“Nós saímos muito constrangidos, tristes, nos sentindo humilhados. Porque, independente de raça e de cor, de como esteja vestido, se você entra num estabelecimento, acho que tem que ter o respeito e não pode ter ideia mal concebida. A gente tentou reverter, porque era aniversário dele ainda, mas nós estamos mexidos até agora com isso. Foi um dia muito reflexivo pra nós”, desabafou Janaína.

A reportagem da TV Globo foi até o restaurante na quinta-feira (20), mas nenhum responsável pelo local respondeu a equipe.

