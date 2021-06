‘Casais têm problemas’, declara Tatá Werneck sobre relacionamento

Casada com Rafa Vitti, Tatá Werneck não hesitou em abrir o coração com os seguidores e falar sobre a realidade dos relacionamentos amorosos. Assim como em qualquer aspecto da vida, tudo tem dificuldades e imperfeições, e com o casamento não seria diferente.

Quando questionada durante entrevista à Marie Claire como como deve ser uma família “margarina”, Tatá foi incisiva. “Saber que são impossíveis. Todos os casais têm problemas. A vida nas redes sociais é uma ficção”, contou. “Rafa tem um senso de humor muito apurado. O senso de humor (e o abdômen) me conquistaram”, revelou ela sobre o que fez com que ela se apaixonasse pelo marido. “Rir junto é fundamental. Senso de humor é o que mais me atrai em um relacionamento”, finalizou.

