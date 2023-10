Casais que se conhecem em aplicativos são menos felizes no casamento, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/10/2023 - 2:38 Compartilhe

Embora os azarados no amor ainda esperem encontrar o ouro do romance – deslizando incessantemente para sua pessoa eterna em aplicativos de namoro como Tinder e Bumble – um novo estudo descobriu que casais que se conheceram online estão menos satisfeitos com seus casamentos do que parceiros que se conheceram pessoalmente.

“Os resultados forneceram evidências de um efeito de namoro online… Os namorados online relataram casamentos de qualidade inferior do que aqueles que foram apresentados ao cônjuge offline”, apontou a análise de setembro de 2023 conduzida por pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona.

Para chegar às conclusões, os examinadores entrevistaram 923 adultos casados ​​nos EUA com mais de 18 anos. Aproximadamente metade dos participantes do estudo conheceram a sua cara-metade num site de encontros, enquanto os restantes indivíduos conheceram os seus cônjuges através de amigos, familiares, no trabalho ou numa discoteca.

Os investigadores procuraram determinar como o local onde os casais se encontram, seja num aplicativo ou num cenário da vida real, afeta a satisfação e a estabilidade dos seus casamentos.

Foi perguntado aos participantes “Até que ponto seu cônjuge atende às suas necessidades?” e “Quão satisfeito você está com seu casamento?” para determinar a satisfação conjugal geral, bem como “Você ou seu cônjuge já sugeriram seriamente a ideia do divórcio?” para indicar estabilidade.

E os resultados podem ser chocantes para os swipers espirituosos.

“Os participantes que conheceram o seu cônjuge em encontros online relataram mais marginalização social do que aqueles que se conheceram offline”, escreveram os investigadores, que definiram a marginalização social como o quanto a sociedade americana rejeita um tipo específico de emparelhamento romântico.

Embora os cientistas tenham notado que o namoro online se tornou amplamente popular na última década – nomeadamente entre a geração Z e os millennials com idades entre 18 e 29 anos – pesquisas anteriores determinaram que as pessoas nos EUA ainda dão mais valor aos relacionamentos que começam pessoalmente, em vez de virtualmente.

Na verdade, em outubro de 2022, os queridinhos de Nova York, Mike e Sidney Lee, disseram ao The Post que mentiram para suas famílias , dizendo que se conheceram em um bar quando seu romance realmente começou no Tinder – por medo de estigmas de namoro online.

De acordo com o estudo da ASU, o stress da marginalização social muitas vezes faz com que os namorados cibernéticos experimentem menos “aprovação da rede” – ou seja, apoio e aceitação de amigos e familiares – do que os amantes que se ligaram pela primeira vez pessoalmente.

“Os participantes que se conheceram em encontros online relataram menor satisfação e estabilidade devido, em parte, à marginalização social das suas relações”, escreveram os autores, “o que foi associado a reduções na aprovação da rede em relação àqueles que se conheceram offline”.

Sem as bênçãos dos entes queridos, as mulheres online começam a perder a esperança em seu sagrado matrimônio.

“O apoio que os casais recebem (ou não) nas suas redes sociais pode ter repercussões importantes na qualidade das suas relações”, afirma o estudo. “A pesquisa mostrou que quanto mais amigos e familiares aprovam o relacionamento de uma pessoa, mais amor, satisfação e comprometimento ela sente pelo parceiro.”

Os pesquisadores ofereceram alguns fatores que contribuem para a insatisfação que assola os casamentos dos namoradores digitais.

“As pessoas que são casadas com alguém que conheceram através de encontros online são provavelmente mais jovens do que aquelas que conheceram o seu cônjuge offline”, escreveram eles. O namoro online também aumenta o tamanho do pool de encontros, o que sugere que as pessoas que usam essas plataformas podem acumular mais experiência de namoro do que outras antes de escolher um cônjuge.”

No entanto, mais experiência de namoro pode denotar menos discernimento.

“Isso também pode significar que as pessoas que namoram on-line ficam sobrecarregadas com suas opções”, escreveram os autores, “potencialmente levando a menos satisfação e decisões mais erradas para o cônjuge”.





Os analistas também observaram que os namorados que deslizam para a direita tendem a estar em relacionamentos do mesmo sexo ou inter-raciais – o que, de acordo com o estudo, pode piorar a marginalização social do mundo real e fazer com que cada parceiro se sinta menos confiante em relação aos seus sindicatos.

“Estar numa relação inter-racial também exacerbou o efeito negativo do encontro online no casamento”, lê-se no relatório. “Embora o namoro online possa encorajar relacionamentos mais diversificados racialmente, os casais ainda podem enfrentar preconceito e discriminação fora dessas plataformas que afetam a qualidade do seu casamento.”

Apesar dos resultados surpreendentes – que são assustadoramente semelhantes aos de uma pesquisa de novembro de 2021, que descobriu que casais que se conheceram em aplicativos de namoro têm maior chance de se divorciar – os pesquisadores da ASU insistem que os casais que se conhecem online não estão indo. rumo a uma certa desgraça.

“Pelo contrário”, dizia o estudo. “Os níveis [médios] de satisfação e estabilidade ainda eram bastante elevados, independentemente de como os casais se conheceram.”

Os pesquisadores esperam que suas descobertas inspirem mudanças, tanto na sociedade quanto no espaço do namoro virtual.

“O namoro online pode ser melhorado abordando as barreiras encontradas pelos casais que se encontram nestas plataformas (incluindo o aumento da distância e a marginalização social) e os factores de risco únicos associados à forma como se conheceram”, afirma o estudo.

“Em segundo lugar, os desenvolvedores de plataformas poderiam usar as descobertas deste e de outros estudos para preparar os casais para o sucesso, educando o público para ajudar a normalizar os relacionamentos de namoro online ou fornecendo aos usuários oportunidades de encontrar parceiros dentro de suas redes estendidas”, continuaram os autores. sugerindo um recurso que permite que os namorados combinem com amigos nas redes sociais.

“Em terceiro lugar, os conselheiros [de relacionamento] devem estar cientes dos obstáculos que os casais que se conhecem online podem enfrentar, para que possam ajudá-los a navegar com mais sucesso nestas relações”, afirmou o estudo.

“Abordar questões de marginalização pode contribuir muito para aumentar o apoio a estes casais e garantir um futuro brilhante para relacionamentos formados através de encontros online.”

